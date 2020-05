Enzo Fittipaldi estreia na F-1 Virtual

Jovem piloto da Ferrari Driver Academy, Enzo Fittipaldi fez sua estreia pela Ferrari na F-1 Virtual no último domingo e conquistou o terceiro lugar no grid de largada em Interlagos.

O piloto brasileiro, que foi companheiro de Charles Leclerc durante a prova, largou à frente do monegasco (que partiu em sexto) e ainda realizou diversas ultrapassagens durante a corrida de 36 voltas. Enzo terminou a prova em sexto lugar após ter sido tocado na largada – ele terminou em sétimo com acréscimo de 5s no final da prova.