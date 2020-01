Enzo Fittipaldi disputará a FIA F-3

Um dos principais destaques do Brasil no automobilismo europeu, Enzo Fittipaldi foi anunciado oficialmente na FIA F-3 para a temporada 2020. O piloto da Academia da Ferrari fechou contrato com a equipe alemã HWA Racelab para correr nas nove etapas do campeonato, que é disputado justamente nos mesmo circuitos e datas da Fórmula 1.

“Mal posso esperar para participar deste campeonato supercompetitivo e desafiador que é a FIA F-3. Também estou muito empolgado em participar dessa nova jornada com a HWA Racelab. Agradeço também à Ferrari Driver Academy e aos meus patrocinadores pelo apoio contínuo”, diz Enzo, que tem apoio de TNT, Baterias Moura, Claro, Riachuelo, Traxalt e PLGG.

A FIA F-3, conhecida como GP3 até 2018, formou vários pilotos do automobilismo mundial que estão no grid atual da F-1. Valtteri Bottas (2011), Daniill Kvyat (2013), Esteban Ocon (2015), Charles Leclerc (2016) e George Russell (2017) foram alguns dos campeões da GP3. Outros pilotos da F1 2020 também passaram pela GP3, como Carlos Sainz e Alexander Albon.

Campeão da F-4 Italiana em 2018 e vice-campeão F-3 Regional Europeia em 2019, Enzo vem de temporadas de sucesso nos últimos dois anos acumulando dez vitórias e 34 pódios nas categorias do automobilismo europeu.

A estreia do neto de Emerson Fittipaldi na FIA F3 será em 21 de março no Bahrein. A competição é disputada no formato de rodada dupla, sempre com uma corrida no sábado e outra no domingo.

Confira o calendário completo da FIA F-3 em 2020

21 e 22 de março – Sakhir (Bahrein)

02 e 03 de maio – Zandvoort (Holanda)

09 e 10 de maio – Barcelona (Espanha)

04 e 05 de julho – Spielberg (Áustria)

18 e 19 de julho – Silverstone (Grã-Bretanha)

1º e 02 de agosto – Budapeste (Hungria)

29 e 30 de agosto – Spa-Francorchamps (Bélgica)

05 e 06 de setembro – Monza (Itália)

26 e 27 de setembro – Sochi (Rússia)