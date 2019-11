Enzo Elias na preliminar da F-1

O piloto Enzo Elias volta à capital paulista para disputar no autódromo de Interlagos, de sexta-feira a domingo, a etapa derradeira da temporada de 2019 da Porsche Carrera Cup 3.8, a qual fará parte da programação do fim de semana do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 como evento preliminar da categoria máxima do automobilismo mundial. Elias, que já venceu três provas no ano e conquistou quatro poles de cinco disputadas, é um dos postulantes ao título e terá como adversários na pista os pilotos Felipe Baptista e Matheus Iorio.