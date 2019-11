Entre os melhores: Marechal Vôlei busca o hexa estadual no sub-19

Mal. Rondon – Um dia depois da definição do campeão feminino adulto, ontem à noite, do duelo entre São José dos Pinhais e Marechal Cândido Rondo, a Série A do Campeonato Paranaense Sub-19 feminino, principal competição das categorias de base da Federação Paranaense de Voleibol, começa a definir o campeão da temporada 2019 nesta quinta-feira (28), também em São José dos Pinhais.

No primeiro dia da programação serão realizadas duas rodadas classificatórias, ao passo que amanhã à tarde serão as semifinais e no sábado (30) a definição do pódio.

As equipes semifinalistas já foram definidas na etapa anterior: Colégio Martin Luther/Sicoob/Marechal, Círculo Militar do Paraná/ARBS, Clube Curitibano/Expoente e Maringá/Amavolei.

Na liderança isolada da competição está o time de Marechal Cândido Rondon, que vai buscar o hexacampeonato na categoria. “Estamos muito bem preparados para defender o título. Sabemos que vamos enfrentar uma semifinal muito difícil, mas a equipe trabalhou muito a parte técnica, tática e psicologicamente está preparada para esta etapa final”, disse o técnico Claudemiro Vieira “Miro” dos Santos.

Sub-16

A Série A do Paranaense Sub-16 de Vôlei feminino também terá sua etapa final a partir desta quinta-feira (28) em São José dos Pinhais. Três semifinalistas já estão definidos: Colégio Martin Luther/Sicoob/Marechal, Clube Curitibano/Expoente e Círculo Militar do Paraná/ARBS. O último classificado será conhecido hoje, entre Medianeira e Arapongas. As semifinais serão amanhã e as decisões de título e terceiro lugar no sábado (30).