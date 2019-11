Energéticos NOS serão parceiros das 500 Milhas de Londrina

Está chegando a hora. Nos dias 22 e 23 deste mês será disputada a 28ª edição das 500 Milhas de Londrina. A organização do evento trabalha a todo vapor para receber as duas centenas de pilotos que estarão no Autódromo Internacional Ayrton Senna para a prova das 500 Milhas e para suas preliminares, a Turismo (200 Milhas), a Fórmula 1.600 e a Speed Fuscas.

Um grande evento só se faz com parcerias e os promotores das 500 Milhas anunciam que os Energéticos NOS serão um dos parceiros neste ano. Líder na região norte do Paraná, a NOS Brasil quer sempre estar ao lado de cada um dando aquela energia extra às pessoas.

Os Energéticos NOS têm parceria com vários atletas em modalidades como drift e motocross.