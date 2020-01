Endurance noturno termina amanhã

A equipe Rotary Kart Club (RKC) pode conquistar o primeiro título neste início de ano. Ela é colíder do campeonato de Endurance Noturno de Interlagos 2019, que termina amanhã com a disputa da quarta etapa de três horas e 15 minutos de duração no Kartódromo Ayrton Senna, em São Paulo (SP). O kart da dupla Alberto Otazú e Fábio Cunha (RKC Imab) está na liderança, empatado com a FKart Projetelas Monster, com 73 pontos, e o time do RKC ocupa a terceira posição com a RKC Votus, com 64 pontos, e a sexta com a RKC Speed Truck, somando 59 pontos.

Relacionado