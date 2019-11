O Kart Clube de Cascavel organiza no próximo sábado o Encontro de Kartistas para marcar o encerramento da temporada na cidade, que teve como ponto alto a realização do Campeonato Brasileiro, em julho. Serão realizadas provas nas categorias Cadete, F-4 Original, F-4 Força Livre e 125 Sênior. As inscrições podem ser feitas com Cleocir, pelo fone (45) 9 9968-7176. O ingresso para o público será um quilo de alimento não perecível.