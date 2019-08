Encontro debate inovação agroindustrial

Nesta quinta-feira (8), Cascavel sedia o Fórum Regional de Inovação Agropecuária, realizado pelo Programa Oeste em Desenvolvimento e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento com apoio do Sebrae-PR.

O evento será no escritório do Sebrae de Cascavel, das 13h30 às 17h30, e vai abordar assuntos relacionados a inovação e modernização no campo.

A programação iniciará com painel sobre “demandas locais de modernização, tecnologia e inovação”, com a presença do diretor executivo da Frimesa, Elias José Zydek, e do vice-presidente da Lar Agroindustrial, Lauro Soethe, e moderação do diretor técnico da Fundetec, Carlos Alberto Schulze.

Depois, o painel será sobre “ecossistema e ofertas de inovação”, com a presença do diretor de operações do Sebrae/PR, Julio Cezar Agostini, do diretor de relações institucionais e desenvolvimento de negócios da Visiona Tecnologia Espacial, Luiz Henrique Godinho, do diretor de relações institucionais da Tim, Leandro Guerra, e moderação do coordenador do Iguassu Valley, Jadson Siqueira.

Protótipos

Além dos painéis, o FIA também contará com a exposição de protótipos, produtos e soluções desenvolvidas por startups ligadas ao agronegócio, a fim de conectar o setor às mais recentes tecnologias.

O evento tem como público-alvo produtores rurais, representantes de instituições de ensino, empresas, cooperativas e entidades públicas, além de empresários de tecnologia e inovação que estejam desenvolvendo soluções para o setor.