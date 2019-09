Encontro de suinocultura

Maior encontro latino-americano de negócios em suinocultura, o Brasil Pork Event 2019 será aberto oficialmente às 8h desta quinta-feira (12) e prossegue até o fim da tarde no Recanto Cataratas Thermas Resort & Convention, em Foz do Iguaçu.

Organizado pela Topigs Norsvin, o evento vai reunir 350 pesquisadores, técnicos e suinocultores que integram o topo da cadeia produtiva, para discutir oportunidades e desafios do setor.

Segundo o diretor-geral da empresa no Brasil, André Costa, a participação de players e criadores superou todas as expectativas. Com ênfase na troca de experiências, conhecimentos e avaliação dos cenários atuais e futuros, o evento tem como um dos pontos altos o debate entre criadores de elite, técnicos e pesquisadores, num formato inovador de mesa redonda, mediada pelo jornalista Tobias Ferraz, do Canal Rural, a partir das 13h30.