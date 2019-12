Empréstimo injetará R$ 28 mi na Educação

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos (PSC) acaba de enviar um novo projeto para a Câmara de Vereadores pedindo autorização para contratar mais um empréstimo, desta vez do Banco do Brasil. O valor máximo a ser autorizado será de R$ 28 milhões, que serão aplicados no Programa de Construção e Reforma de Unidades Escolares, Móveis, Equipamentos e Veículos da Secretaria de Educação.

O recurso vai financiar uma lista de obras necessárias ao setor. É “imprescindível buscar novas fontes de financiamento ante ao valor vultoso do custo, mostrando inviável o Município despender recurso sem auxílio da referida operação de crédito para custear tal investimento”, afirma o prefeito na mensagem encaminhada ao Legislativo municipal.

Pelo que consta no projeto, a administração atende às limitações das receitas líquidas para adquirir novos empréstimos. Os cálculos foram projetados até o fim do exercício de 2019, atingindo até 3,81% da receita corrente liquida. O máximo permitido é de 11,5%.

O relatório apontado pela Educação aponta prioridades: estudos projetos e consultorias; obras, instalações e montagens; máquinas, equipamentos e veículos; serviços técnicos; softwares; móveis e utensílios; capacitação técnica e gerencial.

Em relação aos equipamentos, serão 145 computadores, 38 projetores multimídia, 16 telas de proteção, quatro scanners, 30 impressoras, dez nobreaks, 379 computadores de laboratório, 323 monitores, cinco switchs, 180 aparelhos de ar-condicionado, 39 parques infantis, 800 cadeiras, 70 longarinas para auditório (modelo de cadeira), uma van, duas fiorinos, seis veículos sedans, dez lavadoras de louças e mais de 3 mil conjuntos escolares.

Apreciado nas comissões, a expectativa é que ainda neste ano – antes do recesso parlamentar – a proposta entre em votação para que os recursos sejam aplicados em 2020 nas mais diferentes regiões da cidade, finalizando o processo de investimento em Educação em Cascavel.

Estruturas beneficiadas

Estão previstos no cronograma de investimentos a serem contemplados com o financiamento: Cmei Arco Iris (Cancelli), Escola Municipal Maximiliano Colombo (Brasília), Ceavel (Parque São Paulo), Escola Municipal Jucelino Kubitscheck (São Cristóvão), Escola Municipal Nicanor Schumacher (Neva), Cmei Valerio Baratter (Santa Felicidade), Cmei do Campo de Rio do Salto, Cmei Castelinho (Interlagos), Escola Municipal Dulce Perpétua Piorezan Tavares (Brasília), Cmei Bairro Universitário, Escola Municipal Hermes Vezzaro (Santo Onofre), Escola Municipal Florêncio Carlos de Araújo Neto (Guarujá), Escola Municipal Maria Tereza Abreu de Figueiredo (Santa Cruz), Escola Municipal Francisco Vaz de Lima (Interlagos), Escola Municipal Aloys João Mann (Cancelli), Escola Municipal Edison Pietrobelli (Santa Cruz) e Cmei Espaço e Vida (Santa Cruz).