Empobrecimento: Mais de 30 mil famílias em situação de vulnerabilidade

Foz do Iguaçu – Um total de 30.739 famílias de Foz do Iguaçu está inscrito no CAD Único do governo federal, que inclui o Bolsa Família e outros programas sociais. Isso significa que cerca de 80 mil pessoas estão em situação de vulnerabilidade na cidade e dependem de algum recurso do governo. A renda per capita da maioria não passa de meio salário mínimo. As informações são do Portal H2Foz, em especial produzido por Denise Paro.

Desses inscritos, 9.092 famílias recebem Bolsa Família e, delas, 2.072 têm renda zero e sobrevivem do benefício. Boa parte é de pessoas idosas ou analfabetas.

Apesar de ter população menor, Foz possui mais beneficiários do programa que a vizinha Cascavel, onde 5.455 famílias estão no programa.

Há dois anos Michelle Santos, 37 anos, passou por uma cirurgia e deixou o serviço de salgadeira. Hoje mora no albergue de Foz enquanto recupera a saúde para voltar a trabalhar. “Eu não me envergonho de dizer que recebo Bolsa Família e estou no albergue”, conta, e revela: “Meu maior sonho é abrir um restaurante. Também quero fazer um projeto de palestras de autoajuda e expressar o que realmente eu vivi.”

Condição de pobreza é alarmante

Secretário de Assistência Social de Foz, Elias de Sousa Oliveira explica que as famílias beneficiadas pelo Bolsa Família estão em condição de pobreza alarmante e precisam de acompanhamento prioritário, feito pelos Cras (Centros de Referência em Assistência Social). O objetivo é manter o cadastro atualizado, trabalhar o fortalecimento de vínculos, inserir filhos na escola e encaminhar os beneficiários para algum tipo de serviço.

O trabalho da assistência social é importante para se obter resultados, até porque as famílias precisam cumprir uma série de requisitos para entrar no programa. “Há famílias completamente sem perspectiva de vida e há todo um trabalho de convencimento e acompanhamento para ver se as crianças estão sendo atendidas pela saúde ou estão frequentando a escola”, afirma Elias.

A renda per capita de quem recebe o Bolsa Família é de no máximo R$ 147 por pessoa. O valor destinado às famílias que mais ganham não chega a R$ 400. A média de benefícios é de R$ 74 a R$ 85 por família.

Elias enfatiza que há um mito de que as pessoas escolheram viver do Bolsa Família. O que se tem hoje, de acordo com ele, é um empobrecimento da população diante da crise: “As pessoas chegam e dizem: ‘Olha, a gente não tem o que comer’”…

O secretário revela que a demanda tem aumentado na cidade porque a população empobrece. Há uma crise de desemprego acentuado, o que se soma ao fato de muita gente depender do trabalho de fronteira. Só que, com o desaquecimento do comércio, esse contingente passa a pedir proteção e acessar os serviços socioassistenciais.

R$ 35 milhões em cestas básicas

Além do Bolsa Família, cujo benefício é bancado pelo governo federal, o Município de Foz do Iguaçu ainda distribui 3 mil cestas básicas por ano, uma média de 250 por mês.

Em 2017, o orçamento da Secretaria de Assistência Social foi de R$ 23 milhões. Para 2020, o planejamento é de uma execução orçamentária de R$ 35 milhões. Atualmente, trabalha-se com aproximadamente R$ 33,5 milhões.

Foz do Iguaçu X Cascavel

O número de famílias no Cadastro Único em Cascavel é maior que em Foz do Iguaçu. No entanto, a cidade tem 324.476 habitantes contra 258.532 de Foz. Apesar da diferença populacional, Foz possui mais famílias inseridas no Bolsa Família, o que demonstra o empobrecimento da população.

CASCAVEL

35.635 famílias no CAD Único

5.455 famílias no Bolsa Família

3.998 com renda per capita familiar de até R$ 89;

3.100 com renda per capita familiar entre R$ 89,01 e R$ 178;

11.858 com renda per capita familiar entre R$ 178,01 e meio salário mínimo;

16.679 com renda per capita acima de meio salário mínimo.

FOZ DO IGUAÇU

30.739 famílias no CAD Único

9.092 famílias no Bolsa Família

6.747 com renda per capita familiar de até R$ 89;

4.702 com renda per capita familiar entre R$ 89,01 e R$ 178;

9.224 com renda per capita familiar entre R$ 178,01 e meio salário mínimo;

10.066 com renda per capita acima de meio salário mínimo.

Fonte: Ministério da Cidadania