Emendas impositivas: Vereadores garantem mais de 100 obras e serviços

Foz do Iguaçu – Com as emendas impositivas deste ano, incluídas no orçamento do Município, os vereadores de Foz do Iguaçu garantem mais de 100 obras e serviços para a população. Por lei, a realização é obrigatória por parte da prefeitura, que já iniciou a realização das conquistas em diversos bairros. Diversas entidades assistenciais também estão contempladas no orçamento. O valor total das emendas é de R$ 11,461 milhões para setores fundamentais, em especial saúde, educação, obras, melhorias no trânsito, esporte, lazer e assistência social.

Clique aqui e leia a íntegra das emendas.

São 113 emendas. Estão previstos, por exemplo, equipamentos novos para 11 leitos de UTI do Hospital Municipal que na eventualidade do valor de R$ 1,6 milhão ser atendido pelo governo do Estado, o montante permanecerá destinado ao hospital. Na saúde também constam R$ 442 mil para reformar e ampliação da unidade básica de saúde do Morumbi III. A obra é necessária para melhorar a qualidade do ambiente de trabalho e de atendimento. Também consta reforma no centro de especialidades odontológicas e no laboratório de próteses da atenção básica.

A lista inclui R$ 257.042,15 para construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Profilurb I e outros valores correspondentes para reforma, manutenção e aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidades básicas de saúde como São João (Três Lagoas), Lagoa Dourada, Sol de Maio, UBS Três Lagoas, Três Bandeiras, Vila Yolanda, Portal da Foz, Parque Presidente I e UPA João Samek. Outros R$ 450 mil serão em colaboração com o cumprimento dos TACs (Termos de Ajuste de Conduta) relacionados às UBS.

Os vereadores impuseram também realização obrigatória no valor de R$ 200.425,15 de reforma e aquisição de equipamentos e material permanente para a UBS do Bairro Vila C Nova; e mais R$ 272.042,15 para aquisição de medicamentos para distribuição nas unidades da rede de saúde, conforme demanda.

Escolas e Cmeis

As emendas contemplam ainda manutenção e reforma de centros municipais de educação infantil como João de Aquino (Santa Rita), Vicentino Nossa Senhora da Conceição (Parque Morumbi II), além de manutenção e construção de cobertura da quadra de esportes da Escola Municipal Olavo Bilac e reforma em escolas de todas as regiões, dentre elas João da Costa Viana, Brigadeiro Antônio Sampaio, João Adão da Silva e Eloi Lohmann, calçadas em ruas recentemente asfaltadas, reformas, ampliações e iluminação de diversas áreas de lazer, incluindo praças, pistas de caminhada e campos de futebol.

Clique aqui e leia a lista de obras completa.