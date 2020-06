Em queda, Paraná se aproxima de 200 mil confirmações de dengue

Curitiba – A Secretaria de Estado da Saúde divulgou o Informe Dengue 40 nessa terça-feira (2) com dados da doença. O total de casos confirmados de dengue é de cerca de 199 mil, referente ao período epidemiológico iniciado em 28 de julho de 2019 até o sábado (30). Foram incluídos 18.650 novos casos nas duas últimas semanas que, embora ainda elevados, representam queda no ritmo que vinha sendo registrado. Há casos em 343 municípios do Paraná, sendo que 237 estão em epidemia.

“Nossa tendência é de queda, o que já temos constatado, estudamos isso constantemente e percebemos que os casos estão reduzindo em volume. Mas não baixamos a guarda ainda, temos que avançar no que se refere à prevenção da dengue já pensando no próximo ano”, disse o explicou o secretário Beto Preto.

Entre os 332 mil casos notificados, mais de 73 mil foram descartados, sendo considerados como resultado negativo para a dengue.

As notificações de casos reduziram em relação ao último boletim. Há duas semanas, o Paraná tinha 64.315 casos em investigação e, ontem (2), eram 59.705 casos.