Em projeto-piloto, Cisop instala primeiro núcleo de atendimento

Corbélia – Diariamente, cerca de 80 a 100 pessoas de Corbélia precisam ir até Cascavel para uma consulta com médicos especialistas no Cisop (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná). Uma rotina árdua para quem já enfrenta problemas de saúde e precisa passar pelo desconforto da estrada e principalmente pelo tempo de espera.

Esse cenário deve mudar nos próximos meses já que o Município conquistou o primeiro núcleo descentralizado do Cisop. Isso significa que as consultas de seis especialidades serão feitas em Corbélia para pacientes do Município e de mais cinco cidades (Nova Aurora, Cafelândia, Anahy, Braganey e Iguatu).

O Município será pioneiro no projeto e precisou do empenho do prefeito Giovani Miguel Wolf Hnatuw – que é vice-presidente no consórcio e médico. Foi dele que partiu a negociação para o espaço no Ambulatório do Hospital Santa Simone para atender os pacientes. A medida evitou que os municípios arcassem com custos extras.

“Ali serão atendidas consultas com médicos especialistas de oftalmologia, ginecologia e obstetrícia, cirurgia geral, ortopedista, vascular e anestesistas. Há ainda a busca do Cisop para a contratação de médico cardiologista”, explica o administrador do Cisop, Airton Miguel Simonetti.

Com a mudança, a expectativa é de que as filas de espera para consultas e cirurgias dessas seis especialidades diminuam gradativamente. Todos os médicos serão disponibilizados pelo Consórcio.

Além das consultas, os médicos especialistas também farão cirurgias de baixa e médica complexidade por meio do SUS (Sistema Único de Saúde).

O Cisop tenta ainda credenciar laboratórios para a realização de exames como ultrassonografia, raio-X e cardiologia em Corbélia.