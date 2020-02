Em casa, Cascavel Olympians estreia no Campeonato Paranaense contra o Foz Black Sharks

Atual campeão da Copa Fronteira, o Cascavel Olympians estreia no Campeonato Paranaense de Futebol Americano neste domingo (1º), às 14h, no Estádio Ninho da Cobra. O primeiro jogo da equipe cascavelense será contra o experiente time do Black Sharks, de Foz do Iguaçu.

O Olympians começou sua preparação de olho no estadual no início do mês de janeiro. Para a atual temporada, a equipe realizou no mês de dezembro um tryout – seleção de novos jogadores – no qual foram selecionados mais de 30 atletas.

Essa vai ser a segunda temporada do técnico Michel Antunes à frente do Cascavel Olympians. Michel tem grande experiência em equipes do estado e já conquistou o Campeonato Paranaense duas vezes, como coordenador defensivo do Paraná HP, equipe tradicional de Curitiba.

Cascavel está na divisão Oeste do Campeonato Paranaense. Além de Black Sharks, o Olympians terá pela frente o Francisco Beltrão Red Feet, em jogo marcado para o dia 15 de março, também em casa, e o Indians, de São Miguel do Oeste (SC). Cabe ressaltar que a equipe catarinense disputa o Campeonato Paranaense por questões de logística.

Para este ano, a equipe cascavelense ainda planeja disputar a Copa Fronteira, que reúne times de Paraná e Santa Catarina, sendo o atual campeão do torneio. A competição deve ocorrer no segundo semestre.

CONVITE À TORCIDA

Para estrear com o pé direito na temporada, o Cascavel Olympians conta com apoio da torcida. Os portões do estádio abrem às 13h e a entrada é gratuita. Por não haver arquibancadas, é recomendado aos torcedores que levem suas cadeiras para acompanhar a partida. No local também haverá food trucks, com venda de comidas e bebidas.