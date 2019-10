Em busca de vaga na Grande Final da Truck

O funil ficou estreito. A última das fases de classificação para a Grande Final da Copa Truck será iniciada neste fim de semana no Autódromo Zilmar Beux de Cascavel, com a disputa de duas corridas que marcam a sétima etapa. Depois, haverá apenas a etapa do Velopark, dia 28 de outubro, para definir quem vai disputar o título em Interlagos, no dia 8 de dezembro.

Dos três pilotos da AM Motorsport, apenas André Marques tem vaga assegurada na disputa do título. Débora Rodrigues e Wellington Cirino precisarão terminar esta fase entre os três melhores para estar na final.

“Não há dúvida que a pressão aumenta, ainda mais com a ampliação do grid que teremos em Cascavel. O que me deixa confiante é que temos um excelente equipamento que já mostrou força nas últimas etapas. Vamos pra cima nesta pista que é sensacional”, afirma Wellington Cirino.

Débora Rodrigues também se mostra confiante em obter a vaga na final, especialmente após os últimos resultados. “Tenho chegado cada vez mais perto dos líderes, seja nos treinos de classificação, seja em algumas corridas. O problema é que tivemos acidentes nas últimas etapas e aí ficou mais complicado. Em condições normais de pista, tenho certeza que vamos chegar bem”, avalia.