Eleições: veja quem são os exonerados e nomeados em Cascavel

Com o fim do prazo para a desincompatibilização de cargos públicos para estar apto a disputar as eleições municipais deste ano, houve uma significativa mudança no quadro administrativo da Prefeitura de Cascavel. Seis secretários saíram e 23 diretores e assessores foram exonerados. A maior parte deles está filiada ao PSC, partido do prefeito Leonaldo Paranhos.

Saíram no sábado (4): Edson Vasconcellos, presidente do IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel); Hudson Moreschi, secretário de Assistência Social; João Alberto Soares de Andrade, secretário de Desenvolvimento Econômico; Ricardo Bulgarelli, secretário de Cultura e Esporte; Ney Haveroth, secretário de Agricultura; e, Vander Piaia, liquidante da Cettrans.

Ontem (7) mesmo foi publicada a nomeação de alguns substitutos.

Rosely Vascelai retorna ao comando da Ação Social; Walter Parcianello acumula a presidência do IPMC com a Secretaria de Cultura e Esportes; Simoni Soares da Silva assume o lugar de Vander na Cettrans; e Tales Riedi Guilherme tornou-se presidente do IPC.

Continuavam vagas até ontem as Secretarias de Agricultura e Desenvolvimento Econômico.

Fim da janela partidária: PSC cresce na Câmara

Terminou na última sexta (3) a chamada janela eleitoral, que permite a mudança de partido de cargos eletivos. Em Cascavel, 11 dos 21 vereadores trocaram de siglas. Com a nova composição, quem ganhou força foi o PSC do prefeito Paranhos, com sete vereadores. PL tem três, MDB, Patriota, Podemos e PDT têm dois cada um. No total, são 10 siglas partidárias.

Vereadores que mudaram de partido:

Sidnei Mazuttti do PSL para o PSC

Pedro Sampaio do PSDB para o PSC

Romulo Quintino do PSL para o PSC

Sebastião Madril do PMB para o PSC

Aldonir Cabral do PDT para o PL

Rafael Brugnerotto do PSB para o PL

Jorge Luiz Bocasanta do Pros para o Patriota

Valdecir Alcântara do PSL para o Patriota

Josué de Oliveira do PTC para o MDB

Nadir Lovera do Avante para o Pros

Paulo Porto do PCdoB para o PT

Demais vereadores

Alécio Espinola PSC

Carlinhos Oliveira PSC

Celso Luiz Dal Molin PL

Fernando Hallberg PDT

Jaime Vasatta Podemos

Mauro Emílio Seibert PP

Misael Pereira Jr PSC

Olavo dos Santos Podemos

Roberto Parra MDB

Serginho Ribeiro PDT