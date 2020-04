Eleições em Cascavel: primeiro escalão tem seis baixas e mais 23 assessores saem

Com o calendário eleitoral correndo apesar da crise com o coronavírus, quem pretende disputar as eleições municipais precisa se desincompatibilizar de cargos públicos para estar apto.

Em Cascavel, a prefeitura sofreu uma significativa baixa. Seis nomes do primeiro escalão tiveram a exoneração publicada neste sábado em Diário Oficial (jornal O Paraná). São eles: Edson Vasconcellos, presidente do IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel); Hudson Moreschi, secretário de Assistência Social; João Alberto Soares de Andrade, secretário de Desenvolvimento Econômico; Ricardo Bulgarelli, secretário de Cultura e Esporte; Ney Haveroth, secretário de Agricultura; e, Vander Piaia, liquidante da Cettrans.

A reportagem apurou que, com o prefeito Leonaldo Paranhos concentrado nas ações contra o avanço da covid-19, quem articulou as saídas foi seu assessor Alcineu Gruber. Inclusive, alguns dos exonerados preferiam ter continuado nos cargos.

Também houve a saída de assessores do segundo escalão: Ailton Lima, assessor da Secretaria de Assistência Social; Algacir Portes, assessor do Território Cidadão; Daniel Orlandi, assessor do gabinete do prefeito; Emilio Martini, assessor da Secretaria de Assistência Social; Fernando Winter, gerente da Divisão de Obras da Secretaria de Obras; Jeferson Cordeiro dos Santos, assessor da Secretaria de Política sobre Drogas; Jéssica Carozza de Souza, assessora da Secretaria de Política sobre Drogas; Josia de Souza, gerente da Secretaria de Esporte e Cultura; Juarez Vieira, diretor da Secretaria de Meio Ambiente; Luiz Américo Sperandio, assessor do Território Cidadão; Mariane Scussiato, gerente da Secretaria de Cultura e Esporte; Ney de Souza, assessor da Cohavel; Odejalma Cordeiro, diretor da Acesc; Otto Reis, procurador do Procon; Paulo Tonin, gerente da Guarda Patrimonial; Pedro Romalino Nascimento de Souza, gerente da Secretaria de Meio Ambiente; Rafael Tortato, diretor da Secretaria de Política sobre Drogas; Rosane Aparecida Brandalise Correia, diretora da Secretaria de Educação; Silvana Aparecida Moreira de Jesus, assessora do gabinete do prefeito; Valdir Borges Brizola, auxiliar da Secretaria de Esporte e Cultura; Valmir Carlos Neves, assessor da Secretaria de Esporte e Cultura; Vanderlei Augusto da Silva, assessor especial da Secretaria de Educação; e, Veronez Ribas, gerente de Divisão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.