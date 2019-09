O cascavelense Edivan Monteiro, da equipe Cascavel Diesel, ficará três meses longe do kart. Ele sofreu um acidente em uma prova no Mato Grosso do Sul e sofreu uma fratura no tornozelo do pé direito. Como ficará um longo período sem sequer poder colocar o pé no chão, sua participação no Campeonato Paranaense – que será disputado de 14 a 16 de novembro, em Campo Mourão – está descartada.