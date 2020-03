E se o Paranaense terminasse hoje?

Caso a disseminação do novo coronavírus faça com que o Paranaense de Futebol 2020 não volte a ser disputado este ano e a Federação decida homologar a classificação atual (1ª fase) como a final do campeonato, o Coritiba seria campeão estadual pela 39ª vez e encerraria a sequência do Athletico, que já dura dois anos.

Além do título, o Coxa, juntamente ao vice-campeão FC Cascavel, ao terceiro colocado Athletico e ao quarto colocado Operário, teria assegurada vaga na Copa do Brasil 2021 pelo Campeonato Paranaense – o critério de ranking nacional pode abrir mais vagas após o término dos estaduais no País.

O time cascavelense também estaria classificado para a Série D do Brasileiro 2021, assim como Cianorte e Rio Branco. Nesse caso, como a Serpente Aurinegra disputará a Série D este ano, caso ascenda à Série C a vaga à quarta divisão nacional em 2021 passaria ao Cascavel CR.

Na parte de baixo da tabela de classificação, nada mudaria, com PSTC e União, ascendentes da Segundona 2019, retornando juntos à divisão de acesso em 2021.

Quartas de final

A última rodada do Paranaense 2020, realizada domingo (15) com portões fechados em todos os jogos, além dos rebaixados (PSTC e União), definiu os confrontos das quartas de final: Coritiba x Paraná, FC Cascavel x Rio Branco, Athletico x Londrina e Operário x Cianorte. Os times com melhor campanha (Coritiba, FC Cascavel, Athletico e Operário) decidem o mata-mata em casa. Não há vantagem de empate nem de gol marcado fora de casa nos playoffs. Por enquanto, a rodada de ida tem este fim de semana (21 e 22 de março) como datas reservadas para ser realizada. Em comunicado, que está programado para amanhã (18), a Federação comunicará se o campeonato será paralisado ou seguirá com portões fechados.