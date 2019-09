É festa! Parque das Aves completa 25 anos de dedicação e oferece entrada gratuita para a comunidade

A entrada gratuita é válida apenas para moradores de Foz do Iguaçu mediante apresentação de comprovante de endereço. Segundo Jurema Fernandes, diretora administrativa do Parque das Aves, o objetivo de abrir as portas do atrativo para a população de Foz é proporcionar à comunidade dias divertidos com a família e amigos.

“Estamos aqui há 25 anos e fomos muito bem recepcionados pelos nossos vizinhos, então nada mais adequado do que comemorarmos com eles, que estão conosco diariamente, dividindo esse espaço e o cuidado com as aves da Mata Atlântica”, conta Jurema.

As comemorações do Parque das Aves para a festa de aniversário incluem uma ação em que a comunidade poderá compartilhar as fotos tiradas dentro do atrativo e ajudar a contar a história do Parque. As pessoas que enviarem para o email edu@parquedasaves.com.br e compartilharem com a hashtag #25anosParquedasAves no Instagram e no Facebook concorrerão a ingressos para o tour de bastidores Backstage Experience. As melhores serão selecionadas e impressas para ficar em uma exposição na trilha do Parque das Aves entre os dias 14/9 e 7/10.

Como tudo começou

A história do Parque das Aves começou há várias décadas no sudoeste da África, em uma cidade costeira na Namíbia, onde o casal Dennis e Anna-Sophie Croukamp se conheceu. Anos depois, eles foram aconselhados por um amigo a abrir um parque de crocodilos em Foz do Iguaçu, mas Dennis, apaixonado por aves, recusou a ideia. Com um livro em mãos sobre aprendizado da língua portuguesa, o casal adquiriu 16 hectares ao lado do Parque Nacional do Iguaçu e começou a construir o Parque das Aves em 1993.

O Parque das Aves foi inaugurado em 7 de outubro de 1994, com uma festa que contou até mesmo com a presença de Roberto Marinho. Dois anos depois, Dennis Croukamp faleceu, e Anna-Sophie assumiu a responsabilidade de continuar o trabalho do marido, apoiada por colaboradores e pela comunidade de Foz do Iguaçu.

Foco na Mata Atlântica

O trabalho do Parque das Aves sempre focou no resgate e na conservação de espécies ameaçadas de extinção. Entre as espécies que o Parque já trabalhou estão a jacutinga (Aburria jacutinga), o papagaio-de-cara-roxa (Amazona brasiliensis), o papagaio-de-peito-roxo (Amazona Vinacea), o mutum-de-alagoas (Pauxi mitu), o cardeal-amarelo (Gubernatrix cristata), entre outros.

Em 2017, quando a diretora geral do Parque, Carmel Croukamp, descobriu o desaparecimento da pombinha pararu-espelho (Claravis geoffroyi), o Parque passou a focar seus esforços na conservação de espécies da Mata Atlântica.

Desde sua criação, o Parque das Aves não para de crescer. Com a dedicação de colaboradores, comunidade e visitantes, ele se tornou o atrativo mais visitado de Foz do Iguaçu depois das Cataratas do Iguaçu, além de ser o maior parque de aves da América Latina e o único zoológico no mundo focado na conservação de aves da Mata Atlântica.

Sobre a comemoração do aniversário do Parque:

Quando: Entrada gratuita nos finais de semana dos dias 14 e 15/9, 21 e 22/9, 28 e 29/09 e 5 e 6/10 para moradores de Foz do Iguaçu mediante apresentação de comprovante de endereço e documento de identificação. Válido apenas para as datas acima em 2019.

Campanha: No Facebook e Instagram, compartilhe sua foto com a hashtag #25anosParquedasAves

Sorteio: Ao compartilhar fotos antigas usando a hashtag, o visitante concorre a um par de ingressos para o Backstage Experience. As imagens podem ser enviadas também pelo e-mail edu@parquedasaves.com.br

Sobre o Parque das Aves

Com 25 anos de atuação e 250 colaboradores, o Parque das Aves é a única instituição do mundo focada na conservação de aves da Mata Atlântica. Possui 16 hectares de mata restaurada, 1.500 aves de 150 espécies diferentes, com três viveiros de imersão e um borboletário. O objetivo do Parque das Aves é atuar investindo significativamente para criar um impacto positivo para as aves da Mata Atlântica, principalmente as 120 espécies e subespécies em risco de extinção. O Parque das Aves recebe 830 mil visitantes por ano, sendo o atrativo mais visitado de Foz do Iguaçu depois das Cataratas.