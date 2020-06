E a volta do Paranaense? Com novo decreto, Athletico deve parar de treinar outra vez

Curitiba – O governo do Paraná deve anunciar até sexta-feira (19) medidas mais rígidas para diminuir a circulação de pessoas em Curitiba e nas cidades da Região Metropolitana. Na capital do Estado, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou que vai manter a suspensão de diversas atividades, entre elas os treinos esportivos. As novas medidas deverão interferir diretamente nos trabalhos do Athletico, e, consequentemente, no Campeonato Paranaense de Futebol.

Essa decisão da Prefeitura de Curitiba não afeta o Coritiba nem o Paraná Clube, já que os dois treinam em cidades da Região Metropolitana: o CT da Graciosa fica em Colombo, e o Ninho da Gralha, em Quatro Barras. Entretanto, o decreto a ser publicado amanhã (19) será válido para toda a RMC e poderá afetar as equipes.

Com isso, o Paranaense de Futebol, que está paralisado desde o dia 15 de março, deverá ter o retorno postergado. A previsão da volta era a segunda quinzena de julho. Por enquanto, das oito equipes que estão nas quartas de final do Estadual, apenas Londrina e Rio Branco retornaram com as atividades. FC Cascavel, Cianorte, Operário, Athletico, Coritiba e Paraná Clube já chamaram seus jogadores de volta.

Novos casos

O elenco do Coritiba se apresentou na manhã de ontem no CT Bayard Osna para a sequência aos trabalhos de preparação com os jogadores treinando divididos em pequenos grupos e em horários distintos, como parte do protocolo de prevenção à covid-19. A comissão técnica comandou atividades físicas e técnicas com bola. Dos 64 testes realizados pela equipe na última semana, foram identificados dois casos positivos para a doença causada pelo novo coronavírus. Os nomes não foram divulgados.