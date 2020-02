Dupla garante vagas para o torneio em Abu Dhabi

Primeiro foi Gustavo Prado Faquini e agora Fernanda Freitas, também garantiu vaga no torneio World Pro, que acontece em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Os lutadores de jiu-jítsu estavam pré-selecionados e participaram de uma seletiva que aconteceu através de votação online.

Os lutadores de Umuarama contaram com o apoio de internautas, amigos e familiares, que votarma a favor da participação deles no campeonato profissional de Jiu Jitsu, assegurando suas vagas através da página no Instagram #Everydayporrada.

Gustado, tem 26 anos e foi o primeiro a garantir a participação. A votação aconteceu no último dia 20. A votação da Fernanda, de 27 anos, foi realizada no dia 24.

Tanto Fernanda, quanto Gustavo, embarcam para a África do Sul no dia 19 de março., Naquele país eles permanecerão durante duas semanas em preparação para o torneio. Depois é que seguem para Abu Dhabi, onde participam do campeonato internacional que acontecerá entre os dias 11 e 16 de abril. Os dois atletas agradeceram aos colegas em um vídeo divulgado via redes sociais.