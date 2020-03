Dupla Atletiba intensifica preparação para o clássico

Curitiba – Às vésperas do Atletiba que decidirá quem terminará a fase classificatória do Paranaense de Futebol 2020 na liderança, Coritiba e Athletico entram na reta final da preparação para o duelo de domingo (15), marcado para as 16h, no Couto Pereira, pela última rodada da 1ª fase.

Líder com 22 pontos, o Rubro-Negro, que mandará sua equipe de aspirantes pela última vez neste campeonato, o técnico Eduardo Barros comandou ontem duas horas de atividades no centro de treinamento atleticano, com atividades de posicionamento, ataque contra defesa, finalizações e, por fim, um trabalho tático.

Já o Coxa, vice-líder com 21 pontos, foi a campo no CT da Graciosa com novidades para o técnico Eduardo Barroca. Em fase final de transição, o meia Gabriel e centroavante Sassá participaram de boa parte do trabalho realizado com o restante do elenco. Já o atacante Robson e o volante Renê Júnior realizaram trabalhos específicos.

Vale lembrar que Athletico e Coritiba já estão classificados para as quartas de final do Paranaense entre os quatro primeiros colocados, ou seja, terão a vantagem do mando de campo na partida de volta da próxima fase.