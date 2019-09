Drugovich faz 20 ultrapassagens

O Campeonato Mundial de Fórmula 3 FIA realizou a sétima e penúltima etapa da temporada com mais uma rodada dupla, desta vez no lendário Autódromo Nacional de Monza, palco de grandes momentos da história do automobilismo mundial e que recebeu também, como evento principal, a 14ª etapa da Fórmula 1.

A sessão classificatória, assim como na Fórmula 1, foi bastante confusa e encerrada cerca de quatro minutos antes do tempo previsto. Em sua primeira saída para a pista, o brasileiro Felipe Drugovich não conseguiu uma volta limpa e, com tráfego, perdeu cerca de sete décimos em relação ao tempo ideal. Na segunda saída, com um novo jogo de pneus, o tráfego ainda maior acabou determinando o encerramento prematuro da tomada de tempos. Largou em 29º.

Drugovich fez uma bela prova de recuperação em Monza e, extremamente rápido, superou 18 concorrentes para receber a bandeirada em 11º na primeira corrida. Porém, por não ter respeitado o Safety Car virtual, Drugovich acabaria punido, terminando em 16º. Na segunda prova, agora partindo da 16ª posição, Felipe Drugovich chegou a estar em nono, mas perdeu desempenho e recebeu a bandeirada em 12º.

A temporada do Campeonato Mundial de Fórmula 3 será encerrada nos dias 28 e 29 deste mês, com a realização do GP da Rússia, em Sochi.