Dose Certa: Receita combate venda irregular de bebidas

Foz do Iguaçu – A Receita Estadual deflagrou nessa terça-feira (30) uma operação integrada de fiscalização no setor de bebidas em todo Paraná. A intenção é coibir a circulação e comercialização de mercadorias sem documentação fiscal ou com documentação fiscal irregular.

A ação, denominada Dose Certa, mobiliza 120 auditores fiscais. A operação conta com apoio total da Abrabar/SindiAbrabar (Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas) e da Feturismo (Federação das Empresas de Hospedagem, Gastronomia, Entretenimento e Similares do Paraná).

“Essas operações são uma reivindicação antiga da categoria e dos nossos verdadeiros clientes e consumidores que prezam pela saúde pública e a concorrência leal”, ressaltou Fábio Aguayo, presidente da Abrabar/SindiAbrabar e vice-presidente da Feturismo.

Os técnicos da Receita Estadual irão realizar trabalhos de fiscalização em aproximadamente 100 empresas e em vários pontos móveis nas rodovias do Paraná.

Em alguns casos haverá também a participação de policiais militares e da Polícia Rodoviária Estadual: “As três delegacias da Receita Estadual que compõem a divisa com a Argentina e o Paraguai programaram operações próximas da fronteira”, informou o secretário estadual de Fazenda, Renê Garcia Junior. “Também está prevista a fiscalização em depósitos e transportadoras da região”, ressaltou Renê Garcia, informando que os trabalhos irão abranger mais de 50 municípios.

De acordo com o secretário, a operação Dose Certa surgiu de um plano defendido pelos representantes das entidades de classe.

Panorama

A venda de bebidas tem um importante papel na composição da arrecadação do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) no Estado. A movimentação financeira do segmento representa praticamente 7,5% da arrecadação do Paraná.

Com a operação, a Receita Estadual quer coibir a sonegação nesse setor. O alvo da operação é principalmente a venda de bebidas alcoólicas, que tem uma carga tributária maior, evitando assim prejuízos à manutenção e ampliação dos serviços públicos para a sociedade paranaense.