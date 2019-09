Domingo começa com homenagem à Santa Teresinha do Menino Jesus no Oeste

A paróquia de Santa Terezinha de Itaipu preparou uma programação especial para celebrar o Dia da Padroeira, comemorado em 1º de outubro. No domingo(22), a partir das 18h30, têm início às festividades em homenagem a Santa Teresinha do Menino Jesus. A programação, que segue até o dia 6 de outubro, será marcada por novenas, quermesse, procissão, missa solene e almoço festivo.

De acordo com o pároco da igreja matriz, padreAdelmo Luiz Maldaner, a organização do evento foi pensada na comodidade dos fiéis. “Sabemos que muitos católicos trabalham até mais tarde. Foi pensando nisso, que instalamos tendas e uma tela do lado de fora da igreja, para que todos possam prestigiar esse ato de fé, com conforto”. O pároco agradeceu as famílias e empresas por apoiarem a festa em honra à Santa Teresinha, destacando que “sozinhos não é possível fazer nada”. “A participação e colaboração das famílias itaipuenses são fundamentais e tem feito a diferença ao longo dos anos”.

Curiosidade – As rosas na imagem de Santa Teresinha simbolizam uma promessa que ela fez antes de morrer. Aos 24 anos de idade, Santa Teresinha disse às irmãs: “Farei cair uma chuva de rosas sobre o mundo!”

As rosas simbolizam a intercessão de Santa Teresinha por todos aqueles que a pedem em oração. Vale destacar que a cada noite de novena, crianças distribuem aleatoriamente 24 rosas vermelhas aos participantes.

Confira a programação:

De 22 a 30 de setembro será realizada a Novena das Rosas e a Santa Missa, na Igreja Matriz.Destaca-se que nos dias 28 e 29 de setembro, serárealizada a quermesse no pavilhão de festas da matriz.

No dia da padroeira, 1º de outubro, às 18h30,acontece a procissão, com saída do Paço Municipal3 de Maio, percorrendo as principais ruas da cidade, e chegada a matriz. Às 19h30, será a missa solene, celebrada por Dom Sergio de Deus Borges. Após a missa, haverá distribuição do bolo de Santa Teresinha.

Para finalizar os festejos, no domingo, 6 de outubro, está programada a Festa da Padroeira. Na programação, haverá missa às 9h e almoço a partir das 12h. No período da tarde as famílias poderãoparticipar do leilão e bingo.