Domingão-Fechadão será na Praça CEU, no Santa Cruz

Em função do aumento do movimento na região central, a Prefeitura de Cascavel montou um cronograma de descentralização do Domingão-Fechadão-Calçadão durante o mês de dezembro. E, neste domingo (8), todas as atividades vão se instalar no ginásio da Praça CEU das Artes, no Bairro Santa Cruz, das 14h até as 18h.

Haverá brinquedos infláveis gigantes, cama elástica, minibasquete, minivôlei, xadrez gigante, tênis de mesa, pintura de rosto e outras atrações que são oferecidas pelo Município gratuitamente.

No dia 15 será a vez da comunidade do Bairro Floresta receber a estrutura e, no dia 22, o “Domingão” vai para o Centro Esportivo Ciro Nardi.

Calçadão – Natal para Todos

Neste domingo, na Casinha, o Papai Noel atenderá das 14h às 23h. A partir das 20h a programação cultural contará com as seguintes apresentações:

20h – Josinho Violeiro

20h15 – Grupo Paradesporto – Dança Secesp

20h30 – Dejan Danças

Jardim Clarito – De forma descentralizada, neste domingo haverá apresentação especial na Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus – Concerto Natalino da Orquestra e Coral Municipal às 20h.