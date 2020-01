Do Fla para o Real: Jorge Jesus critica venda de jovem de 17 anos por “só” R$ 136 milhões

Rio de Janeiro – Em pouco tempo de trabalho, o técnico Jorge Jesus comandou uma revolução vitoriosa no Flamengo. Mas o treinador espera ainda mais do clube em 2020. Um dos pontos de evolução, de acordo com o Mister, está na valorização dos jogadores do clube.

Em longa entrevista ao canal “CMTV”, de Portugal, o treinador abordou a negociação envolvendo o meia-atacante Reinier, de 17 anos e que se aproxima de um acerto com o Real Madrid, e criticou as cifras.

“O Flamengo não sabe valorizar a sua marca. O Reinier não pode ser vendido por 30 milhões de euros. Nisso o Benfica é espetacular, porque vende até mesmo acima dos valores. O Flamengo ainda não sabe valorizar os seus jogadores”, disse Jesus.

No último sábado (4), Flamengo e Real acertaram um acordo para a venda do jovem por 30 milhões de euros (cerca de R$ 136 milhões) – o Rubro-Negro ficará com 80% do valor (cerca de R$ 109 milhões), enquanto os outros 20% pertencem ao jogador e seus representantes. Para a negociação ser sacramentada, precisa apenas que os espanhóis coloquem a oferta no papel.