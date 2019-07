Diretoria do Foz anuncia meia e renova com atacante da base

Foz do Iguaçu – O Foz do Iguaçu FC retomou a rotina de treinos visando à disputa da Taça FPF 2019. A diretoria anunciou a renovação de contrato com o atacante Vitor Nascimento (21 anos), atleta oriundo da base e que já estava no grupo profissional desde o início do ano. Além dele, foi anunciada a contratação do meia Diego Henrique (23 anos). Natural de Lajeado (RS), o meia tem passagens por equipes como Anapolina (GO), Esportivo (RS), Atlético (MG) e pelo Lajeadense (RS)

Nos próximos dias a diretoria deve anunciar a contratação de novos atletas para compor o elenco que vai em busca da vaga para o Campeonato Brasileiro da Série D.