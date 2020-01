Diretoria do CCR demite técnico após derrota para o Paraná Clube

O técnico do CCR Luís Miguel não vai emplacar a terceira rodada do Paranaense. Com duas derrotas na bagagem nos dois primeiros jogos, o técnico português foi demitido na manhã de hoje pela direção do clube.

A equipe cascavelense perdeu na estreia para o Operário de Ponta Grossa por 1 x 0 e ontem (23) foi derrotado no Estádio Olímpico pelo Paraná Clube por 2 x 0, sem mostrar nenhuma evolução na parte técnica.

Domingo tem clássico cascavelense contra o FC Cascavel no Estádio Olímpico e a equipe precisa da reabilitação para não se complicar logo no início do campeonato.O novo técnico deve ser anunciado pela diretoria nos próximos dias.