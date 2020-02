A diretoria do Automóvel Clube de Cascavel se reúne pela primeira vez no ano na próxima segunda-feira, na sede do clube. Na oportunidade, o presidente Orlei Silva apresentará o balanço do exercício de 2019 e dará mais detalhes das contas do clube a seus diretores. Também entrará na pauta o calendário de provas do Autódromo Zilmar Beux nesta temporada.

