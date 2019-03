Dirceu Krüger: Paranaense de Futebol recomeça neste fim de semana com 2ª Taça

Curitiba – Após um mês do término da fase classificatória da Taça Barcímio Sicupira Júnior, a bola volta a rolar para as 12 equipes do Paranaense de Futebol 2019 neste fim de semana, pela 1ª rodada da Taça Dirceu Krüger. A segunda metade do Estadual será aberta neste sábado com o Futebol Clube Cascavel desafiando o Paraná Clube na Vila Capanema, às 16h. Os demais jogos serão todos no domingo.

Nesta Taça Dirceu Krüger, que homenageia o ídolo coxa-branca também conhecido como “Flecha Loira”, que tem atualmente 73 anos de idade, as equipes se enfrentarão dentro de seus respectivos grupos. Assim, serão apenas cinco rodadas, uma a menos que na Taça Barcímio. A contagem de pontos na classificação geral segue com a somatória da 1ª Taça.

FOZ DO IGUAÇU

Dos times do Oeste do Estado, apenas o Foz do Iguaçu fará três jogos em casa. Para os demais, serão apenas dois. O primeiro compromisso do Azulão da Fronteira diante da sua torcida é neste domingo, às 16h, contra o Maringá, no Estádio ABC. O time iguaçuense se reforçou bastante para a 2ª Taça, pois ainda busca a primeira vitória no campeonato. Foram quatro contratações: os atacantes Matheus Guerreiro, Bruno Nascimento e Bruno Bezerra; o lateral-esquerdo Laércio Negreiros e o goleiro Guilherme Toloy.