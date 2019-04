DIRCEU KRÜGER | Atletiba define hoje o campeão da 2ª Taça

Arquirrivais que vivem momentos distintos nos últimos anos, Athletico e Coritiba disputam hoje o título da Taça Dirceu Krüger, em partida única marcada para as 21h30, na Arena da Baixada. Em caso de empate, o vencedor será definido nos pênaltis. Quem avançar enfrentará o Toledo, campeão da Taça Barcímio Sicupira Júnior, na decisão do Paranaense de Futebol 2019. Com campanhas modestas desde 2017, ano em que foi rebaixado no Brasileirão, o Coxa quer o título estadual para amenizar a cobrança do torcedor, que este ano novamente terá de empurrar o time na Série B nacional, além de já ter lamentado a eliminação na Copa do Brasil. Do outro lado, o Furacão cresceu no período. Campeão da Sul-Americana em 2018, o time rubro-negro é líder de seu grupo na Libertadores e tem a melhor campanha do Estadual com sua equipe de Aspirantes. No Atletiba da 1ª Taça, entretanto, o Coritiba levou a melhor em plena Arena da Baixada: vitória por 2 a 1.