Diálogo Paraná Itinerante: Paraná mapeia povos e iniciativas sociais

Curitiba – A Sudis (Superintendência de Diálogo e Interação Social), do governo do Estado, elaborou o Censo Social para mapear as comunidades tradicionais, os movimentos sociais e as entidades sem fins lucrativos do Paraná. O questionário será encaminhado às prefeituras neste mês de fevereiro e vai ajudar a localizar os povos tradicionais e as iniciativas da sociedade civil em diferentes áreas de atuação, facilitando a formulação de políticas públicas em áreas de interesse social.

Os municípios terão até 60 dias para responder e reencaminhar o questionário à Sudis. A medida faz parte do programa Diálogo Paraná Itinerante, que busca estreitar o relacionamento do governo do Estado com comunidades, movimentos sociais e organizações.

Os dados levantados no Censo Social alimentarão o BIS (Banco de Indicadores Sociais), ferramenta que está sendo elaborada a pedido da Sudis pela Celepar (Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná). O BIS será disponibilizado a órgãos públicos estaduais e municipais, prefeituras e câmaras municipais, para embasar com dados socioeconômicos os projetos do Estado e dos municípios na área social.

O superintendente de Diálogo e Interação Social, Mauro Rockembach, explica que a proposta é conhecer de forma aprofundada a realidade social das comunidades paranaenses. “É uma ferramenta de planejamento, que contribui para conhecer essa realidade e trazer os cidadãos para dentro do contexto do Estado, dar voz e participação na elaboração de políticas públicas e em projetos importantes para a cidadania”, diz.