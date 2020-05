Detran libera autoescolas a retomarem atividades

Curitiba – O Detran-PR (Departamento de Trânsito do Paraná) editou ontem portaria autorizando as autoescolas a retomarem, a partir da semana que vem, as atividades paralisadas por conta da pandemia do coronavírus.

De acordo com o documento, também fica estabelecido um cronograma para retomada das aulas práticas de direção a partir de segunda-feira (11), dos exames teóricos para 1ª habilitação e das provas de reciclagem (dia 18) e dos exames práticos (dia 25). A informação é do líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Hussein Bakri (PSD).

Outra portaria foi editada autorizando as aulas remotas nas autoescolas do Estado assim que as plataformas on-line forem homologadas, o que deve ocorrer nos próximos dias.