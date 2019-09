Despesas irregulares em Missal 

O ex-prefeito Adilto Luís Ferrari, de Missal, recebeu duas multas do TCE no último ano dos seus dois mandatos (2009-2012 e 2013-2016). Ele recorreu da decisão. As multas somam R$ 8.336.

As irregularidades

Os motivos da irregularidade da prestação de contas foram a realização de dívidas nos dois últimos quadrimestres do mandato com parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem deixar dinheiro em caixa; e a divergência entre os saldos do balanço patrimonial apresentado pela contabilidade da prefeitura daqueles informados ao SIM-AM (Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal) do Tribunal.