Desfalcados, Colorado e Papão iniciam oitavas da Copa do Brasil

Porto Alegre – Internacional e Paysandu entram em campo nesta quinta-feira, às 19h30, no Beira Rio, em Porto Alegre, para abrir suas participações nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Apesar de o Colorado figurar a Série A e o Papão a Série C, os dois times chegam em momentos positivos para o duelo. Se os gaúchos estão na quinta colocação da elite do futebol nacional, o Papão está na zona de classificação aos playoffs da Terceirona.

Para este jogo, o técnico Odair Hellmann encontra problemas para escalar a sua equipe. Na defesa, ele não conta com Rodrigo Moledo, lesionado. No meio-campo, não poderá utilizar Rodrigo Dourado e Patrick. Com os desfalques, aposta em Rodrigo Lindoso e Nonato, que ganha cada vez mais espaço. No ataque sem mistérios. O comandante colorado vai mandar a campo a dupla de gringos formada por Nico López e Paolo Guerrero.

Assim como o adversário, o Paysandu amarga desfalques para o jogo. O Papão viajou para o Rio Grande do Sul sem três jogadores que já atuaram na competição em outras equipes: Tony, Jheimy e Wellington Reis.

Ciente da dificuldade que será medir forças com o Inter no Beira-Rio, o técnico Léo Condé espera que o Papão deixe o campo vivo na disputa e possa decidir a vaga dentro de casa, na próxima quarta-feira.