Desde que foi solto, Lula já custou mais de R$ 300 mil aos contribuintes

Curitiba – Nos seus primeiros 100 dias de liberdade depois dos 580 dias em que ficou preso em Curitiba, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já custou à população brasileira mais de R$ 300 mil, que vão desde passagens aéreas a carros oficiais. O levantamento é de Lúcio Vaz, colunista da Gazeta do Povo.

A “holofótica” visita ao PaPa Francisco custou aos cofres públicos R$ 21,5 mil em diárias de assessores e seguranças. Na prestação de contas à Secretaria-Geral da Presidência, não há registro de gastos com passagens aéreas.

Desde que foi solto, em 8 de novembro passado, após o STF (Supremo Tribunal Federal) liberar da prisão condenados em segunda instância, o petista gasta com diárias.

Logo começaram as maiores despesas. No dia 14 de novembro, em reunião da Executiva Nacional do PT em Salvador, Lula defendeu que o partido não precisa fazer autocrítica. “Quem quiser que o partido faça autocrítica que faça a crítica”, declarou. O custo dessa viagem com 21 diárias mais passagens aéreas para seus assessores ficou em R$ 14 mil.

Três dias depois, Lula foi recebido por cerca de 200 mil pessoas em Recife, no Festival Lula Livre. A viagem custou R$ 9,5 mil em passagens e diárias.

A viagem mais cara foi para o Rio de Janeiro, de 28 de novembro a 8 de dezembro, com cinco seguranças e assessores, em veículo próprio. Foram pagas 53 diárias, no valor total de R$ 12,8 mil. A prestação de contas não informa o motivo da viagem, mas o site do Instituto Lula registrou, em 9 de dezembro, o que ele fazia: “O ex-presidente Lula passou parte da semana passada em Paraty, no litoral do Rio de Janeiro”.

Ele gravou um vídeo sobre a viagem: de camiseta, chapéu praiano, em frente a uma das tradicionais janelas coloridas de Paraty, Lula comentou a recusa do chamado excludente de ilicitude no pacote anticrime do ministro Sergio Moro, que teria como objetivo, segundo ele, dar “quase que uma ordem para matar”, especialmente “preto, jovem e pobre”.

A maioria das viagens de Lula foi para o Rio. Elas renderam 108 diárias para seus assessores e seguranças, num total de R$ 26,4 mil. Com mais algumas passagens aéreas, as despesas somaram R$ 29 mil.

Documentos da Presidência da República mostram que, após deixar a prisão, Lula gastou R$ 23,3 mil com passagens aéreas – a maior parte das viagens foi em veículo próprio – e R$ 76,6 mil com diárias.

Em 2019, o total das despesas da Presidência da República com Lula foi de R$ 765 mil. Como a sua equipe de assessores, seguranças e até motorista foi mantida, mesmo no período da prisão, o gasto com pessoal somou R$ 694 mil.

A assessoria do ex-presidente não explicou o que faziam os seguranças e os motoristas enquanto Lula estava preso.

Previsão legal

A Lei 7.474 de 1986 concede a ex-presidentes direito aos serviços de assessores, seguranças, motorista, passagens aéreas, diárias, cartão corporativo, carro oficial e combustível. As despesas são custeadas pela Secretaria-Geral da Presidência da República, resumindo, dinheiro público.