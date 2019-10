Desclassificação tira pódio de Júnior Flores na Copa Brasil

Júnior Flores volta a Foz do Iguaçu triste com o resultado, mas feliz com seu desempenho na Copa Brasil de Kart Crédito: Mario Ferreira

A desclassificação pelo enrosco com Gustavo Moura a três voltas da bandeirada final tirou o paranaense José Flores Júnior, da equipe Auto Posto Damo, do pódio da categoria Novatos na 21ª Copa Brasil de Kart, encerrada sábado no Kartódromo Beto Carrero, em Penha (SC). O incidente tirou o atual campeão brasileiro da luta pelo título.

Júnior Flores explica que, depois de ter largado em oitavo na Final, chegou à segunda colocação e estava rápido o suficiente para buscar a liderança e o título. “Estava muito rápido e só tentei a ultrapassam naquela curva porque o Gustavo, ao tentar defender-se, abriu uma brecha. Em um piscar de olhos, tentei passá-lo, mas, na tentativa do Gustavo se defender, nos tocamos e rodamos. Voltei à prova e terminei em quinto. No entanto, após a corrida, os comissários me desclassificaram por entenderem que minha tentativa de ultrapassagem foi precipitada. Não concordo, assim como muitas pessoas que assistiram à corrida, mas temos que acatá-la”, diz Júnior Flores.

Júnior Flores foi muito rápido desde os primeiros treinos, conquistou a pole position, mas não teve uma boa largada, o motor não cresceu na reta e caiu para terceiro na primeira prova classificatória. Quando já estava em segundo, levou um toque de Gustavo Moura que vinha de trás, o que lhe fez cair para sétimo. Voltou a buscar posições e conquistou o segundo lugar. Na pesagem, faltaram 300 gramas e foi desclassificado. Na segunda prova classificatória, largou em oitavo e conquistou o segundo, mesmo com uma batida que quebrou o volante de seu kart. No sábado, foi o mais rápido no warm up e, depois de largar novamente em oitavo na Final, chegou a brigar pela liderança. “Fui arrojado durante toda a competição. Estou triste pelo resultado, mas feliz pelo desempenho. Faltou um pelinho para ser campeão. Mas retorno a Foz do Iguaçu com o Troféu de Pole Position”, completa Júnior Flores.