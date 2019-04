Desafio pela Liga Futsal

Com 100% de aproveitamento em cinco jogos no Campeonato Paranaense, o Cascavel Futsal vive situação oposta na Liga Nacional, sem nenhuma vitória em dois jogos. É fato que pela LNF a sequência de desafios tem sido ingrata. E continuará assim neste fim de semana. Depois de enfrentar o Corinthians em São Paulo e o atual campeão, o Pato Branco, na Neva, a Serpente encara o Atlântico, atual vice-campeão, neste sábado, às 19h, em Erechim (RS), pela 3ª rodada da Liga.

Para este jogo, pelo menos, os comandados do técnico Cassiano Klein tiveram a semana cheia para descansar e também se preparar, ao contrário da passada, quando atuaram três vezes em cinco dias (contra o Marreco na terça-feira, contra o Pato na sexta-feira e contra o Dois Vizinhos no sábado).

Além do Galo de Erechim, a Serpente terá de superar os desfalques de Diego, Parrel, Eder e Wilsinho, que continuam no departamento médico, além do ala Humberto, que foi expulso nos segundos finais na partida contra o Pato.

Em casa

Depois do compromisso no Rio Grande do Sul, o Cascavel Futsal terá dois jogos seguidos em casa. Receberá o São Lucas na terça-feira (30), às 20h, pela 6ª rodada do Paranaense, e o Carlos Barbosa no próximo sábado (4), às 19h, pela Liga Nacional. Ambas as partidas serão no Ginásio da Coopavel (foto), nova casa da equipe cascavelense durante as reformas no Ginásio da Neva.