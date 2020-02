O brasileiro Pipo Derani fará sua estreia pública em um carro da Fórmula E após ter sido selecionado pela equipe Mahindra para participar do teste oficial de rookies no próximo mês. O piloto de 26 anos terá um dia completo de testes com o Mahindra M6 Electro, que está disputando a temporada 2019-2020 da ABB FIA Fórmula E com os pilotos Pascal Wehrlein e Jerome d’Ambrosio. O teste será no dia 1º de março, um dia após o EPrix de Marrakesh.

