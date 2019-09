Os brasileiros Pipo Derani e Felipe Nasr conquistaram domingo o terceiro lugar na nona e penúltima etapa da temporada 2019 do IMSA WeatherTech SportsCar Championship, em Laguna Seca. Graças à estratégia perfeita da equipe Whelen Engineering Racing no consumo de combustível, o time manteve com este resultado chances matemáticas de brigar pelo título na última etapa do ano.