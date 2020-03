Dengue pode ter matado mais uma pessoa no fim de semana em Umuarama 

Um homem de 82 anos, morador em Douradina (57 quilômetros de Umuarama), morreu provavelmente vítima de dengue em um hospital de Umuarama. A morte aconteceu no domingo (8), no Hospital Norospar. O paciente estava internado desde a quinta-feira (5) quando foi diagnosticado com a doença. Essa pode ter sido a segunda morte por dengue no fim de semana.

A assessoria do hospital não confirmou, até o final da tarde de ontem, as causas da morte do idoso, mas parentes relataram que o diagnóstico foi dado por equipes médicas de Douradina, na mesma quinta-feira em que transferido para Umuarama.

O feirante Ezequiel Rodrigues de Campos, 44, que trabalha em Umuarama e é um dos 10 filhos do aposentado Antonio Rodrigues de Campos, relata que o pai sentiu os primeiros sintomas da dengue na semana passada, quando foi levado para atendimento em uma unidade de saúde de Douradina. Ainda de acordo com o filho, Antonio foi diagnosticado e transferido para o tratamento no Hospital Norospar.

“Meu pai estava muito debilitado, estava tratando deum câncer de próstata e tomava muito medicamento, estava fraco e com a idade já avançada. Ele foi levado para o Hospital Norospar, onde foi tratado da dengue e morreu no domingo”, lamenta o filho.

Óbitos

Se confirmada a morte por dengue do aposentado Antonio de Campos, será a segunda registrada durante o último final de semana em Umuarama no Hospital Norospar. No sábado (7), um garoto de apenas 11 anos também morreu provavelmente em decorrência da dengue hemorrágica no mesmo hospital. Ele era morador em Perobal e havia sido internado em Umuarama depois que foi diagnosticado com a doença. Na ocasião, a assessoria do hospital revelou que o garoto deu entrada com dengue hemorrágica, hepatite fulminante e distúrbios de coagulação grave (que são agravantes causados pela doença) e morreu em decorrência da dengue grave na tarde de sábado.

Regional não confirma

De acordo com Camila Furio, chefe de Divisão de Vigilância em Saúde da 12ª Regional de Saúde, o idoso sofria de comorbidades muito sérias e mais graves do que a dengue. “Apesar disso, a sorologia do paciente também deu positiva para dengue, mas a confirmação de que a morte foi por conta da doença será repassada apenas pela Secretaria Estadual de Saúde, que fecha o protocolo de investigação e repassa à Regional. Por sua vez, a informação é entregue à Secretaria de Saúde do Município que encerra o caso”, explica.

Camila lembra ainda que consta no boletim da Sesa apenas duas mortes por dengue. Eles foram registradas em fevereiro deste ano em Douradina e em Xambrê. Nem mesmo o caso do garoto de 11 anos foi ainda oficializado.