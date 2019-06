Dengue: Paraná em alerta de epidemia

Cafelândia – Já são 17 mortes confirmadas por dengue em todo o Paraná no atual ciclo epidemiológico, e, dessas, cinco são da região oeste, o último caso confirmado em Cafelândia. Trata-se de uma mulher de 49 anos. Cascavel concentra outros três óbitos e um é de Foz do Iguaçu. Os dados constam no boletim divulgado ontem (4) pela Secretaria de Estado da Saúde.

Os números revelam que nem as temperaturas mais amenas, quando a incidência da doença tende a diminuir, foram suficientes para frear o aparecimento de novos doentes. O oeste já confirmou quase 3,5 mil pessoas com dengue, a maioria deles (1.730) na 9ª Regional de Saúde de Foz do Iguaçu, seguida pela 10ª Regional de Cascavel, com 986 registros, e 782 na 20ª Regional de Toledo. Há ainda mais de 16 mil registros que aguardem confirmação.

Também foram confirmados seis casos de chikungunya (cinco em Foz do Iguaçu e um em Medianeira) e um caso de zika vírus, também em Foz.

Ampliando o boletim, a informação dada pela Sesa é de que o Estado atingiu nesta semana a incidência acumulada de 104,73 casos a cada 100 mil habitantes o que significa, segundo o Ministério da Saúde, estado de alerta de epidemia de dengue – o MS considera o alerta a partir de 100 casos para cada 100 mil habitantes.

O boletim epidemiológico contabiliza os dados a partir da primeira semana de agosto de 2018 até o momento.

“Para a população, nossa orientação é para a eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti que se formam em locais e recipientes que acumulam lixo e água parada. Precisamos acabar com os focos que, na maioria das vezes, estão nos quintais e nos terrenos baldios. Só assim vamos reduzir o registro de casos e óbitos por dengue”, explica a médica-veterinária Ivana Belmonte, da Divisão de Vigilância Ambiental da Secretaria da Saúde.

No Paraná foram confirmados 12.055 casos de dengue. Na semana passada eram 9.976; 60 municípios estão em situação de epidemia e 44 estão em estado de alerta.

Reportagem: Juliet Manfrin com assessoria