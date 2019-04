DEMITIDO | Atlético-MG perde Levir Culpi às vésperas de decisão

Levir Culpi não resistiu à goleada por 4 a 1 sofrida pelo Atlético-MG para o Cerro Porteño, na noite de quarta-feira, e foi demitido no início da tarde de ontem. O treinador havia sido contratado em outubro para substituir Thiago Larghi e fez sua quinta passagem no cargo pelo clube. O treinador de 66 anos já conquistou três títulos do Campeonato Mineiro (1995, 2007 e 2015), a Copa do Brasil de 2014 e a Série B do Brasileiro de 2006. Porém, desta vez, não conseguiu bons resultados e nem fazer com que o Galo apresentasse um grande desempenho. O Atlético voltará a campo domingo, quando enfrentará o Cruzeiro no Mineirão, na condição de visitante, pela ida da decisão do Estadual.