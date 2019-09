Definidos os duelos das oitavas da LNF

Cascavel – Com um caminho nada favorável às equipes paranaenses, a fase de oitavas de final da LNF (Liga Nacional de Futsal) foi definida na noite de segunda-feira (9), ao término do confronto atrasado da 17ª rodada da fase classificatória, que terminou com vitória do Corinthians por 5 a 2 sobre o Atlântico, no Rio Grande do Sul.

Um dos confrontos do mata-mata, que ainda terão as datas e horários definidos, deixará um representante do Paraná pelo caminho: Campo Mourão x Foz Cataratas.

Já o Marechal terá a ingrata missão de enfrentar o tricampeão mundial Magnus, enquanto o atual campeão Pato reeditará com o Atlântico a última final; o Marreco enfrentará o Tubarão; e o Cascavel decidirá vaga com o Jaraguá.

Dos paranaenses na competição, Cascavel, Campo Mourão e Pato farão o jogo de volta em casa, enquanto Foz Cataratas, Marreco e Marechal iniciarão o confronto diante de seu torcedor.

Regulamento

No mata-mata das oitavas, a equipe que somar mais pontos seguirá de fase. No caso de dois empates ou vitórias alternadas, haverá um tempo suplementar de 10 minutos (dividido em dois tempos de 5 minutos) ao fim do tempo regulamentar da segunda partida. Se ao término do período suplementar persistir o empate, estará classificada a equipe com a melhor colocação na fase classificatória.

CHAVEAMENTO DOS PLAYOFFS

Carlos Barbosa x Joaçaba – Pato Futsal x Atlântico

Cascavel x Jaraguá – Tubarão x Marreco

Corinthians x Intelli – Joinville x Assoeva