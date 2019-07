Definidos novos integrantes da 1ª Divisão

Curitiba – PSTC e União ficaram com as duas vagas para a elite do Campeonato Paranaense de 2020. Os dois times eliminaram Apucarana Sports e Prudentópolis, respectivamente, nas semifinais e agora vão decidir o título da segunda divisão do Estadual.

Depois de empatar fora de casa por 0 a 0, o time de Cornélio Procópio mostrou sua força dentro do estádio Ubirajara Medeiros e goleou o Apucarana Sports por 4 a 1.

Já o União de Francisco Beltrão empatou os dois jogos por 0 a 0 e garantiu a vaga na elite do ano que vem.

Os 12 participantes do Campeonato Paranaense de 2020 são: Athletico, Coritiba, Paraná, Londrina, Operário, Toledo, FC Cascavel, Cascavel CR, Rio Branco, Cianorte, PSTC e União.