Definidos duelos das quartas de final do Paranaense; datas do mata-mata são incógnitas

A 11ª e última rodada da 1ª fase do Campeonato Paranaense de Futebol 2020 foi encerrada neste domingo (15) e definiu as quartas de final e os rebaixados à Segunda Divisão. Outra particularidade foi a realização de todas as partidas da rodada com portões fechados ao público, por conta da pandemia mundial do novo coronavírus.

Em campo, o Coritiba levou a melhor no clássico com o Athletico, com uma goleada por 4 a 0 no Couto Pereira, e terminou em primeiro na tabela de classificação. Já o Furacão, da liderança, caiu para a terceira posição.

O novo vice-líder é o FC Cascavel, que em Francisco Beltrão venceu o União por 3 a 2, rebaixando, assim, o time da casa. O outro rebaixado é o PSTC, que em Cornélio Procópio ficou no empate por 1 a 1 com o Cascavel CR. Com esse resultado, a Serpente Tricolor terminou o campeonato na zona intermediária entre o G8 e o Z2.

A igualdade entre PSTC e Cascavel CR beneficiou o Paraná Clube, que mesmo derrotado pelo Toledo, por 1 a 0, no oeste do Estado, avançou às quartas de final. O Porco também encerrou a participação na zona intermediária entre o G8 e o Z2.

Nos outros jogos da rodada, entre equipes já classificadas à segunda fase, os resultados foram: Londrina 0x1 Operário e Cianorte 2×1 Rio Branco.

Com isso, os confrontos das quartas de final, em jogos de ida e volta, ficaram assim (com a volta na casa dos times à esquerda): Coritiba x Paraná Clube, FC Cascavel x Rio Branco, Athletico x Londrina e Operário x Cianorte.

As datas dos duelos ainda são incógnitas, pois a Federação Paranaense deverá seguir a Confederação Brasileira de Futebol e suspender a competição para evitar o risco de transmissão do novo coronavírus.