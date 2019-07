Definidos classificados à fase final dos Japs

Guaraniaçu – Foram conhecidos no fim de semana os últimos campeões da fase regional dos Japs (Jogos Abertos do Paraná) disputados em Guaraniaçu.

Na decisão do futsal feminino, a equipe de Cascavel fechou a partida com uma goleada de 4 a 0. No masculino, a seleção de Guaraniaçu venceu Realeza por 4 a 2 e garantiu a vaga para as finais.

No basquete masculino, Cascavel garantiu o título de campeã e a vaga na fase final ao vencer Pérola do Oeste por 110 a 40. O time feminino de Cascavel também está classificado.

No futebol, a equipe de Planalto sagrou-se bicampeã ao vencer Cafelândia, que pelo terceiro ano seguido chega a final e perde o ouro, por 2 a 1.

A equipe de bolão masculino de Guaraniaçu confirmou o favoritismo e sagrou-se campeã em casa. O time fechou a competição totalizando 4.214 pinos derrubados. O time de Guaraniaçu também ficou com a vaga no bolão feminino.

No vôlei teve confronto entre Cascavel e Guaraniaçu no masculino e no feminino e cada cidade garantiu um ouro. Cascavel pelo feminino e Guaraniaçu no masculino.

No handebol, uma final emocionante entre Corbélia e o time da casa. Melhor para Corbélia, que se manteve na maior parte do tempo na frente no placar e fechou a partida em 31 a 29.

Mais classificados

No primeiro fim de semana de Japs em Palotina, de 4 a 7 de julho, três campeões já haviam sido definidos. Medianeira levou o título da bocha masculina, Marechal Cândido Rondon do bolão masculino e Palotina, do bolão feminino.

No fim de semana, a cidade sediou a segunda fase e no último dia de disputas, quatro cidades dividiram oito títulos. São Miguel do Iguaçu foi o maior campeão do dia.

No handebol masculino, a equipe venceu Assis Chateaubriand por 24 a 18. A dobradinha foi completada com a equipe feminina que superou Santa Helena por 27 a 17 para terminar com 100% de aproveitamento.

No futsal feminino, São Miguel do Iguaçu garantiu uma vitória histórica sobre as donas da casa com uma goleada por 6 a 1.

No voleibol, Foz do Iguaçu confirmou o favoritismo. No feminino, a vitória foi contra as donas da casa por 3 sets a 0. Na decisão masculina, Foz superou Marechal Cândido Rondon por 3 sets a 1.

No basquetebol masculino, Assis Chateaubriand também pôde comemorar em Palotina.

No futebol, os chateaubriandenses não sofreram gols na decisão e venceram Guaíra por 3 a 0, garantindo presença na fase final.

No futsal, Marechal Cândido Rondon fez valer a condição de equipe que disputa a Liga Futsal e o Campeonato Paranaense da Chave Ouro para aplicar 5 a 1 em Assis Chateaubriand.

A fase final dos Jogos Abertos do Paraná está marcada para o período de 23 a 29 de agosto, em Ivaiporâ.